In via Salerno è da poco iniziata una nuovamanifestazione contro i mancati interventi manutentivi alle condotte. Sul posto la polizia municipale

Esplode la protesta a Schiavonea per la fuoriuscita di fogna nella zona di via Salerno e vicoli adiacenti. Pochi minuti fa alcuni residenti sono scesi in piazza e posizionato sacchetti di rifiuti in mezzo alla strada bloccando il traffico.

Sul posto si è portata una pattuglia dei vigili urbani al fine di contenere gli animi. È una zona popolosa, in cui insistono numerosi esercizi commerciali, gli stessi costretti a convivere con effetti maleodoranti insopportabili.

La mobilitazione è appena iniziata. Si tratta di problematiche datate ancora oggi rimaste irrisolte.