I ladri si sono introdotti in casa, nel centro storico di Rossano, portando via monili in oro per un bottino da circa 10mila euro. Nessuna telecamera di videosorveglianza

Furto clamoroso in pieno giorno nel centro storico di Rossano. L’avvocato Alfonsina Sapia, nota professionista del Foro di Castrovillari, è stata vittima di un’incursione criminale che desta più di una preoccupazione: i ladri hanno agito a colpo sicuro, violando la sua abitazione, in via Colonna Isidoro, all’interno della quale hanno asportato una cassaforte, monili in oro per un valore di circa 10mila euro e le chiavi della sua auto.

Questa mattina, come ogni giorno, l’avvocato Sapia ha lasciato la propria abitazione nel centro storico di Rossano ed è scesa allo scalo, dove si trova il suo studio legale in via Galeno. Dopo aver parcheggiato la sua Jeep Renegade, è salita in studio per svolgere alcune attività. Tutto sembrava nella norma. Una volta terminato il lavoro, è tornata verso l’auto, ma appena salita a bordo ha notato qualcosa di strano: il finestrino era stato infranto. È bastato un attimo per accorgersi che, dall’abitacolo, erano sparite le chiavi di casa. A quel punto è scattato l’allarme interiore. Senza perdere tempo, è risalita verso l’abitazione di Rossano centro dove ha trovato la porta d’ingresso chiusa, ma all’interno luci accese e chiari segni di manomissione.

Una volta entrata, ha trovato la scena che temeva: casa a soqquadro, la cassaforte murata scomparsa, il quadro che la copriva rimosso, monili d’oro spariti. Un colpo studiato nel dettaglio, messo a segno mentre lei era regolarmente al lavoro. Ha allertato immediatamente le forze dell’ordine.

Una precisione chirurgica, che lascia pochi dubbi: chi ha agito conosceva bene abitudini e spazi della vittima. Le indagini sono rese difficoltosa dalla mancanza di immagini di videosorveglianza. Sembra evidente che i malviventi avessero pianificato tutto. Hanno agito con decisione, mirato solo alla zona dove era nascosta la cassaforte, eludendo altre stanze e lasciando il resto intatto.

Il fatto che abbiano agito in orario mattutino, in una zona abitata e nel cuore del centro storico, solleva dubbi e paure tra i residenti.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato indagini. Ma senza immagini e con pochissimi elementi, il lavoro non si preannuncia semplice.

La vicenda non è isolata: negli ultimi tempi si sono verificati altri episodi simili nella città, con furti in abitazioni e locali anche in orari insoliti. Il timore crescente è che ci sia una vera e propria organizzazione che studia i movimenti delle vittime prima di colpire.