La Prefettura di Cosenza ha annunciato una riunione straordinaria che potrebbe rappresentare una svolta nella controversia in corso tra l'azienda Ecoross, il Comune di Corigliano-Rossano e sei ex dipendenti in lotta per un posto di lavoro. L'incontro è stato convocato in risposta a questa complessa situazione che ha catturato l'attenzione dell'opinione pubblica locale.

La vertenza in questione riguarda sei lavoratori che da tempo protestano occupando il tetto della scuola Levi-Roncalli, richiedendo con forza l'assegnazione di un posto di lavoro. La loro protesta, iniziata quattro giorni fa, è stata un grido di disperazione e un tentativo estremo di attirare l'attenzione sulle difficoltà che affrontano i lavoratori.

La notizia della convocazione dell'incontro, fissato per lunedì prossimo a Cosenza, è stata accolta con speranza e sollievo dai sei lavoratori due quali, fiduciosi, hanno deciso di sospendere la protesta. L'obiettivo dell'incontro è quello di riunire le parti coinvolte in un dialogo costruttivo al fine di trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti. Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, è stato invitato a partecipare all'incontro insieme all'amministratore di Ecoross e ai rappresentanti del sindacato Cub, con Bruno Graziano in prima fila.

Questa riunione potrebbe rappresentare una pietra miliare nella risoluzione della controversia, poiché riunirà tutte le parti interessate direttamente coinvolte nella situazione. L'auspicio generale è che l'incontro alla Prefettura possa rappresentare una vera e propria svolta, mettendo fine alla protesta dei lavoratori e fornendo loro una risposta concreta alle loro richieste.