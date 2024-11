Squarciate le gomme a Flavio Stasi, uno dei tre candidati a sindaco che concorrono nella calda campagna elettorale per le amministrative di Corigliano-Rossano. Tutto sarebbe accaduto nei giorni scorsi ma lo stesso giovane aspirante primo cittadino non ha fatto alcuna menzione sull’accaduto rilasciando solo un laconico commento sulla sua pagina Facebook.

«Sono episodi certamente casuali – scrive Stasi su social - che purtroppo ogni tanto capitano, ma niente che possa intorbidire la campagna elettorale. Poi – aggiunge ironicamente - non possedendo dei suv e me la sono cavata con poche decine di euro. Ringrazio chi ha deciso di sottolineare la cosa, ma in questi giorni vorrei che l'attenzione della nostra gente si focalizzasse sui comizi, sui programmi, sui percorsi, sulle competenze, sui contenuti di noi candidati».

Si sarebbe trattato nello specifico di due tagli: il primo ad una gomma di una Fiat Bravo e l'altro a quella di una Fiat Cinquecento, entrambi di proprietà di Stasi