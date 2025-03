Il commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano sarà elevato a primo dirigente. La firma del decreto è attesa nei prossimi giorni e il provvedimento consentirà di aumentare il numero di agenti, i mezzi a disposizione e le risorse economiche per il controllo del territorio. Secondo il senatore Ernesto Rapani, componente della commissione giustizia del Senato, il processo è ormai in dirittura d’arrivo, con il sostegno dei sindacati che hanno approvato la proposta. «Siamo al 90% del percorso, dalla prossima settimana sarà esecutivo e partiranno tutte le procedure tecniche necessarie».

Con l’elevazione a primo dirigente, il commissariato avrà una dotazione più ampia di personale e strumenti operativi. Questo significa un controllo più efficace su un’area estesa, caratterizzata da una forte presenza di immigrati stagionali e da una crescente richiesta di sicurezza. «Avere più uomini e mezzi significa poter garantire un presidio costante e una maggiore capacità di intervento sul territorio», spiega Rapani. Il potenziamento delle risorse permetterà di affrontare le criticità legate alla gestione dell’ordine pubblico in un contesto territoriale complesso.

«Nessuna corsa alla paternità, solo risultati concreti»

Il tema della sicurezza è spesso al centro del dibattito politico, ma secondo Rapani il lavoro svolto in questi due anni è stato improntato alla concretezza e alla collaborazione tra diverse istituzioni. «Non ci interessa rivendicare paternità, ci interessa portare risultati. La sicurezza è un obiettivo chiaro del governo Meloni e lo stiamo rafforzando in tutto il Paese». L’elevazione del commissariato si inserisce in un piano più ampio che coinvolge altri territori, come dimostrato dal decreto Caivano.

Il coordinamento con il sottosegretario Wanda Ferro, il capo della Polizia e le altre forze dell’ordine ha permesso di sviluppare un piano di sicurezza efficace e condiviso. Il senatore ha sottolineato l’importanza di una visione integrata della sicurezza, che coinvolga tutte le forze dell’ordine. «Abbiamo lavorato in un’ottica di interforza, perché il controllo del territorio richiede una programmazione seria e un coordinamento efficace tra tutte le autorità competenti». Con l’attuazione del provvedimento, Corigliano Rossano potrà contare su un sistema di sicurezza più strutturato, in grado di rispondere meglio alle esigenze della comunità. Ora si attende solo la firma del decreto per rendere operativa questa importante misura.