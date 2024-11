La Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso. A scoprire il cadavere, i familiari dell'uomo preoccupati per il suo silenzio

Dramma nel centro storico di Corigliano, dove nella serata di ieri è stato ritrovato senza vita il corpo di un uomo di 38 anni all'interno della sua abitazione. A scoprire il drammatico evento sono stati i familiari, che allarmati dalla prolungata assenza di contatti con il giovane, si sono recati presso la sua casa.

Immediato l'intervento del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo del ritrovamento è giunta anche una pattuglia del commissariato di pubblica sicurezza, che ha avviato le prime indagini per chiarire le cause della morte. Al momento, il corpo del giovane è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Nicola Giannettasio di Rossano, dove verrà effettuata l'autopsia.



La Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari ha aperto un fascicolo sul caso, disponendo il sequestro della salma per fare luce sulle circostanze della morte. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, non viene esclusa la possibilità che la vittima avesse contatti con ambienti legati al mondo della droga. Tuttavia, le indagini sono ancora in una fase preliminare e sarà necessario attendere ulteriori sviluppi per avere un quadro più chiaro della situazione.