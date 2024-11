Nuovo decesso per Covid nel pronto soccorso del presidio ospedaliero Nicola Giannettasio di Rossano. A perdere la vita un’anziana di 86 anni ricoverata da giorni all’interno dell’osservatorio temporaneo dove attualmente ci sono ricoverati nove pazienti positivi e un decimo sta per giungere dal vicino presidio ospedaliero di Corigliano.

La donna è morta questa notte ed ora la salma è stata trasferita in obitorio. Il numero dei morti dall’inizio dell’anno sale a 47. Corigliano-Rossano, la terza città della Calabria, si colloca ai primi posti nella regione per contagi e mortalità. 10 pazienti Covid sono ricoverati in pronto soccorso e altri 18 nel polo Covid al primo piano del Giannettasio.



