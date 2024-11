Esondato il Crati nella zona di Contrada Foggia. La sponda non ha retto e intorno 14.30 ha ceduto. Così l’acqua sta invadendo gli interi agrumeti, facendo scattare l’allarme. Il sindaco Flavio Stasi si sta portando sul posto, tutto il sistema della protezione civile è in stato di allerta. Questa mattina un sopralluogo da parte di tecnici della protezione civile al fine di addivenire a una soluzione anche parziale che ha prodotto solo effetti ricognitivi.

Pochi minuti fa l’amara sorpresa in una zona più a valle dell’area in cui è stata realizzata la massicciata ritenuta dai residenti assolutamente non esaustiva. Ad allertare i soccorsi i proprietari del posto che si sono visti d’un tratto la forza dell’acqua inondare le proprie terre. Il rischio è per le aziende agricole che vi operano, mentre in alcuni caseggiati più in fondo risiedono degli extracomunitari che soggiornano in alloggi di fortuna.