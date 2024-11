Assembrati in un circolo di Schiavonea, dove sette persone erano intente a giocare a carte senza l’uso di mascherine o altro dispositivo di protezione, mentre tre donne somministravano bevande ed alimenti. L'attività è stata portata avanti dai militari della Sezione Radiomobile di Corigliano Calabro unitamente ai colleghi della Sezione d’Intervento Operativo di Vibo Valentia e alla polizia locale di Corigliano-Rossano, in un circolo ricreativo ubicato in viale Salerno.

Ben sette le persone colpite da sanzioni pecuniarie pari 400 euro a testa per le violazioni riscontrate. Per il titolare, oltre le sanzioni, è stato disposto il provvedimento di sospensione del circolo ricreativo, in attesa che la Prefettura di Cosenza decida sul periodo di chiusura dell’attività.