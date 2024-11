È lotta allo spaccio a Corigliano-Rossano. La compravendita di partite di droga in alcune zone della città è pratica costante, anche in periodo pandemico. Nelle ultime ore gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano hanno stretto le manette ai polsi di S.F., 36 enne del posto, volto noto alle forze dell’ordine. Uscita con auto civetta la squadra di polizia giudiziaria guidata dall’ispettore Stefano Laurenzano, ha fermato la vettura su cui viaggiava l'uomo e ha proceduto a perquisizione personale sull’uomo, beccato con tre involucri contenenti marijuana, mentre presso la sua abitazione sono stati trovati altri 164 grammi pronti per il confezionamento e smercio. Per l’indiziato sono stati disposti gli arresti domiciliari, dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.