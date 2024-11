È l'ennesima vettura data alle fiamme in pochi giorni in città. L’uomo è un parente del titolare della concessionaria a cui martedì scorso è stata distrutta una mercedes

Ennesima auto in fiamme in città: questa notte è stata presa di mira una Land rover parcheggiata nella centralissima via Fontanelle in area urbana di Corigliano. L’incendio è divampato nel cuore della notte. L’auto è andata completamente distrutta. Sul posto si sono portati gli uomini dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e i carabinieri. Prevale l’ipotesi dolosa.



I militari dell’arma hanno avviato le indagini. Un valido contributo potrà giungere dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza. Secondo quanto trapela, il mezzo è riconducibile al titolare di una scuola guida legato da rapporti familiari al titolare del concessionario a cui nei giorni scorsi era stata incendiata una mercedes.



Proprio ieri a Rossano sono state date alle fiamme 11 autovetture all’interno del parcheggio multipiano.

LEGGI ANCHE:

Corigliano Rossano, 11 auto incendiate nel parcheggio multipiano

Corigliano Rossano, escalation criminale in città: amministrazione preoccupata