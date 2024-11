Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano per risalire ai responsabili dell'atto incendiario di natura dolosa

Nella calda notte appena trascorsa, si è consumato l'ultimo atto di una serie di eventi nefasti a Corigliano Rossano. Esattamente verso le 3 di notte, l'epicentro del grave episodio di cronaca è stato via Giovanni Amendola, nel cuore dello Scalo coriglianese, prossima a via Fontanelle. È stato lì che ha preso vita l'ennesimo incendio, che questa volta ha avvolto il furgone utilizzato per la vendita ambulante di panini e bevande, appartenente a un noto commerciante del luogo. Un dramma che si è svolto proprio sotto la sua residenza.

La scena ha immediatamente richiamato l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino e dei carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale. Dietro questo incendio, si cela una matrice dolosa, un gesto intimidatorio che non lascia spazio a dubbi.