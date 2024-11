Mercedes a fuoco nella notte in contrada Ralla, non si esclude la matrice dolosa. Cresce l’allarme nella città jonica

Auto in fiamme in contrada Ralla in area urbana di Corigliano. Il fuoco ha divorato l’abitacolo della mercedes del titolare di un concessionario di auto Z.A. Sul posto si sono portati i carabinieri che in prima battuta hanno tentato di domare le fiamme. Poco più tardi sono giunti i soccorsi dal distaccamento dei vigili del fuoco di Corigliano Rossano. Da quel che emerge appare prevalente l'ipotesi della matrice dolosa.

L'incendio di auto

Il numero delle auto date alle fiamme cresce a dismisura e, nella maggior parte dei casi, mantiene intatta la matrice dolosa. Gli investigatori lavorano a tutto campo nel tentativo di costruire un filone d’indagine, che conserva un carattere controverso e di difficile soluzione. Molti degli atti incendiari sono da ricondurre al mondo del bracciantato agricolo, altri al business della droga. E da qualche tempo, anche gli imprenditori sono nel mirino.