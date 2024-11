Furgone in fiamme nella tarda serata di ieri in via Cristoforo Colombo, allo scalo di Rossano. La matrice è dolosa, nei pressi gli investigatori hanno rinvenuto tracce di una diavolina, accelerante usato per dare origine alle fiamme. Secondo quanto trapela dalle indagini l’atto intimidatorio ruota attorno al mondo del bracciantato agricolo.

Sul posto si sono portati gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza per i primi rilievi e sentito il proprietario del mezzo. Non si attenua il fenomeno delle auto incendiate in città, né le misure adottate al momento sembrano dare risposte significative.

I poliziotti hanno perlustrato la zona al fine di verificare se in prossimità vi sia un impianto di videosorveglianza.