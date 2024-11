Panico in pieno centro nell’area urbana di Rossano: incendio in una abitazione di un palazzo in Via Torre Pisani, due fratelli tratti in salvo, di 57 e 53 anni, romani, in Calabria in vacanza. La causa del rogo è da attribuire a uno degli elettrodomestici disposti in cucina da cui si sarebbero originate le fiamme.

I due sono stati tratti in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia, carabinieri e un’ambulanza del 118. La zona è stata isolata per consentire gli interventi di soccorso.