Auto si ribalta in Viale della Repubblica in pieno centro a Corigliano Rossano. L’incidente si è verificato pochi minuti fa: ferita una donna subito soccorsa dall’ambulanza del 118. Intervenuto anche l'elisoccorso di Cosenza, di cui poi però non si è avuto bisogno: la donna non verserebbe in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione una fiat punto sarebbe entrata in contatto con una fiat 500 a bordo della quale vi erano una donna e un bambino, fortunatamente illesi. Zona transennata e traffico deviato su percorsi alternativi.