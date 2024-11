Lo scontro si è verificato all’altezza del ponte d’ingresso del comune di Crosia, disagi al traffico e lunghi incolonnamenti. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica

Scontro tra due auto e camion all’altezza del Ponte di Mirto lungo la statale 106 jonica: due i feriti. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, i carabinieri, gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza, la guardia di finanza e l’ambulanza del 118.

Disagi al traffico: lunghi incolonnamenti per tutta la tratta che riguarda la zona interessata. La difficoltà per gli automobilisti è legata al fatto che non ci sono percorsi alternativi. Ai carabinieri il compito di risalire all’esatta dinamica dell’incidente.