La casa di un noto pregiudicato della zona è stata distrutta dalle fiamme. I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri, 22 settembre, in località Apollinara ricadente nell'area urbana di Corigliano. Il rinvenimento sul posto di ben tre taniche contenente liquido infiammabile (benzina), lascia presupporre che la matrice sia di origine dolosa.

Sul posto si sono recati i carabinieri del Reparto operativo di Corigliano Rossano e i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. L’uomo, con precedenti penali alle spalle per furto e ricettazione, è stato arrestato nel gennaio scorso dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza per la sottrazione di mezzi agricoli e prodotti agrumicoli ad imprenditori della zona.