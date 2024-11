«Scuole di Corigliano-Rossano non sanificate e bambini a casa». La denuncia giunge dal capogruppo di Avanguardia Libera in Consiglio comunale Raffaele Vulcano che sottolinea come alcuni scolari non possano accedere nelle aule per mancanza di pulizia e sanificazione. E punta l’indice contro l’amministrazione Stasi: «L’organizzazione comunale fa acqua da tutte le parti. Alcuni plessi utilizzati per le elezioni oggi non sono ancora stati sanificati e molte mamme non hanno fatto entrare i loro figli a scuola. All’apertura c’era il personale scolastico che a “colpi” di alcol etilico provava a mettere una pezza. Per quei bambini accompagnati dagli scuolabus il disagio è stato doppio poiché sono rimasti fuori in attesa che qualcuno li andasse a prendere».

Il rappresentante dell’opposizione cita una delle zone in cui si è verificato il disagio: contrada Piragineti, area baricentrica tra i due ex comuni di Corigliano e di Rossano. «E nessuno in Comune ha sentito il bisogno di provare a risolvere i problemi, denuncia Vulcano, ricordando per tempo a uffici distratti che le scuole vanno sanificate e igienizzate dopo le elezioni. E tutto questo a tre giorni dopo le elezioni».