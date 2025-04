In tanti hanno partecipato alla marcia silenziosa in ricordo del bimbo. La famiglia: «Qui per dire “mai più”. Anche il silenzio può fare rumore»

Una pioggia battente non ha fermato la marcia silenziosa per ricordare il piccolo Saverio Junior, morto a cinque mesi tra gli ospedali di Rossano, Corigliano e Cosenza. Una fiaccolata accesa dalla disperazione, ma soprattutto da una comunità che chiede giustizia e verità.

I partecipanti, tra cui genitori, amici e tanti semplici cittadini, hanno indossato una maglietta bianca e portato uno striscione con scritto: «Per non dimenticare, tutti uniti per Saverio». La manifestazione è partita da viale Sant’Angelo, ha attraversato il sottopasso Tornice e ha raggiunto la villa comunale, dove si è tenuto un presidio pacifico vigilato da agenti del commissariato di pubblica sicurezza e dalla polizia municipale. Nessun grido, solo fiaccole e passi bagnati.

La voce dei familiari

Tra le voci più cariche di dolore, quella di Adele Olivo, familiare del piccolo: «Perché questa fiaccolata? Per dire ‘mai più’. Tutti ormai conoscono la vicenda: il piccolo Saverio Junior non c’è più. Una tragedia che non dovrebbe mai colpire un bambino. I suoi genitori sono qui per affermarlo con forza. Lo gridano, ma in silenzio. Perché anche il silenzio può fare rumore».

Una richiesta che va oltre il dolore privato: «Non siamo qui solo per Saverio, ma per evitare che tragedie simili colpiscano altri bambini, ovunque nel mondo. Chiediamo verità, vicinanza, attenzione. Che i riflettori restino accesi. Abbiamo acceso una luce simbolica, perché tutta la comunità possa camminare con noi in questo percorso: un cammino di giustizia, di tutela della salute e della vita».

E poi l'appello: «Strappare un bimbo ai genitori giovani non è possibile, è disumano. Non tornerà più, sicuramente non tornerà più, magari... ma noi vogliamo giustizia. Loro chiedono e urlano giustizia».

Zagarese: «La mia voce sarà ancora più forte»

Alla fiaccolata ha partecipato anche l’avvocato Ettore Zagarese, legale della famiglia, presente in veste di semplice cittadino: «Sono qui esclusivamente come cittadino. La città di Rossano e Corigliano sta mandando un grande messaggio ai politici, a chi si occupa di sanità, a chi ha il dovere di tutelare i bambini. Nonostante la pioggia, vedete una città che protesta e chiede che la sanità risponda in maniera adeguata. Questa fiaccolata è il segnale di una città che ha detto basta, che si ribella all’idea di essere trattata come una città di serie C».

E in chiusura, un impegno personale: «La mia voce si alzerà fortissima, ancora più forte rispetto al solito, affinché questo bimbo di cinque mesi abbia giustizia, e con lui tutta la famiglia che soffre».