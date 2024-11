Alle 4 di mattina, l'assessore all'Ambiente di Corigliano Rossano, Damiano Viteritti, ha ricevuto una chiamata telefonica dai toni aggressivi. Questo vile gesto, perpetrato da individui che nascondono il loro volto dietro l'anonimato, è stato lontano dall'essere solo un innocente scherzo o un'espressione di dissenso politico. L'Assessore Viteritti ha reso noto l'accaduto tramite un post sul suo profilo Facebook, condividendo l'esperienza e ricevendo un'ondata di solidarietà dalla comunità. Non è il primo atto in città di amministratori destinatari di gesti minatori. Tra questi, il presidente del Consiglio comunale Marinella Grillo. Preoccupa il clima di tensione che inizia a profilarsi in città.