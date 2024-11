Le indagini hanno permesso di ricostruire una serie di episodi delittuosi nei confronti della donna. L'uomo al momento della notifica ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale

Un 45enne è stato arrestato con l'accusa di stalking e tradotto nel carcere di Castrovillari. L'uomo, a seguito di un'indagine del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano-Rossano, è stato accusato di aver molestato la sua ex compagna, con cui aveva avuto una relazione. Le indagini hanno permesso di ricostruire una serie di episodi di stalking, tra cui minacce, spinte e diversi contatti con la vittima.

Quando all'uomo è stato notificato l'ordine di custodia cautelare, ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale a Rossano. L'udienza di convalida dell'arresto è fissata per i prossimi giorni. La vittima ha presentato almeno una decina di denunce, mentre l'uomo ha presentato altrettanti esposti. Si tratta di un caso che testimonia la gravità del fenomeno dello stalking, che può avere conseguenze devastanti per la vittima.