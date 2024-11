L’arrivo dei genitori mette in fuga l’uomo. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri. Indagini in corso anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza istallate in piazza Salotto

Ieri sera, nelle vicinanze di piazza Salotto a Corigliano Rossano, un’adolescente è stata avvicinata da un uomo che le ha rivolto frasi a sfondo sessuale mentre aspettava i genitori per tornare a casa. L’episodio, avvenuto in pochi minuti, ha scosso profondamente la giovane. L’intervento dei familiari, giunti sul posto, ha messo in fuga il molestatore.

Subito dopo, la ragazza, visibilmente turbata, è stata accompagnata dai genitori nella caserma dei carabinieri per denunciare l’accaduto. I militari hanno immediatamente avviato le indagini per identificare l’uomo, basandosi sulle informazioni fornite dalla vittima e sull’eventuale supporto di immagini di videosorveglianza.