La nave Aria Vibe, battente bandiera panamense, è rimasta coinvolta in un incidente all’interno del porto di Corigliano Rossano. L’imbarcazione ha colpito, durante la manovra di attracco, la banchina del porto.

Le cause dell’impatto non sono ancora note, ma da quanto emerge pare sia attribuibile alle forti folate di vento. Non risultano feriti né a bordo né a terra. La nave, general cargo ship, è giunta allo scalo di Corigliano alle 7.48, ha una lunghezza complessiva di 113 metri ed è stata costruita nel 1992.