VIDEO | Natalino Morrone, penalista, pare sia stato colpito con più pugnalate da un suo assistito. È stato trasportato d’urgenza in elisoccorso a Cosenza. Indagini della polizia in corso

Attimi di paura a Corigliano Rossano, dove l’avvocato Natalino Morrone è stato accoltellato all’addome nel suo studio legale in via Nazionale. L’aggressore, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe un suo assistito originario di Cosenza.

Morrone è stato colpito con più pugnalate e le sue condizioni sono apparse subito gravi, rendendo necessario il trasporto d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Cosenza.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e il movente dell’aggressione.

L’avvocato, del foro di Castrovillari, è un professionista con una lunga esperienza in diritto civile e penale. La notizia ha suscitato sgomento tra colleghi e cittadini, allarmati da un episodio di violenza così grave.

Sul caso indagano gli uomini del commissariato di polizia che stanno raccogliendo testimonianze e prove per individuare le responsabilità e assicurare il colpevole alla giustizia.