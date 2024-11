Un operaio è caduto dal tetto del centro commerciale "I Portali" a Corigliano Calabro riportando ferite e contusioni su varie parti del corpo. L'uomo di circa venti anni era alle prese con un'attività di manutenzione all'impianto di climatizzazione, quando è sprofondato dalla superficie in vetro e fortunatamente nella zona sottostante non erano presenti persone.

L'uomo non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano, l’ispettorato del lavoro, e personale del servizio di prevenzione dell’Asp di Cosenza. L’operaio è stato trasferito al presidio ospedaliero di Rossano per le prime cure del caso.