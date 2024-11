Un 50enne di Corigliano è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La vicenda

I fatti raccontano che i militari della Sezione Operativa nella prima mattinata effettuassero un servizio di osservazione presso l’abitazione dell’uomo, sito nella popolosa frazione di Schiavonea ed appena questo si portava fuori dalla stessa, veniva fermato ed accompagnato in casa. I Carabinieri iniziavano una minuziosa perquisizione, che ben presto dava esito positivo. Infatti all’interno di un mobile della cucina veniva trovato un involucro di plastica contenente diverse inflorescenze di marijuana e poco dopo, nello stesso ambiente, veniva rinvenuta una bilancia di precisione per la pesatura della droga, con il piatto ancora intriso di sostanza stupefacente. Ma la scoperta più particolare veniva effettuata sul balcone dell’abitazione, dove fra le piante ornamentali vi era un grande vaso in terracotta, con al suo interno arbusti di canapa indica dell’altezza di circa 60 centimetri.

Per tale motivo tutto ciò che era stato rinvenuto veniva sottoposto a sequestro penale in quanto ritenuto materiale pertinente al reato, mentre l’arrestato, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, veniva tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.