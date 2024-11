Una violenta aggressione è avvenuta questa mattina a Corigliano Rossano, quando un uomo di 40 anni ha colpito brutalmente la propria moglie, rischiando di trasformare una giornata ordinaria in una tragedia. Gli eventi si sono svolti in tardi mattinata in una zona residenziale di Rossano. L'uomo ha iniziato a colpire la moglie con calci e pugni, creando un'atmosfera di terrore per chiunque fosse stato presente. La situazione è poi precipitata ulteriormente quando, secondo testimoni oculari, l'aggressore avrebbe estratto un coltello, minacciando di infliggere ulteriori colpi.

Fortunatamente, l'orrore è stato fermato da uno dei presenti sulla scena. Quest'ultimo, senza esitazione, ha affrontato l'aggressore, impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente. L'intervento tempestivo ha consentito di contenere la minaccia fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

Una volante del commissariato di pubblica sicurezza è intervenuta rapidamente sul luogo, riuscendo a bloccare l'uomo violento prima che potesse compiere gesti ancora più gravi. L'aggressore è stato immediatamente portato in commissariato per essere interrogato e affrontare le conseguenze delle sue azioni.

Nel frattempo, la vittima dell'aggressione è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale "Nicola Giannettasio". Le sue condizioni di salute sono al momento sconosciute, ma il personale medico sta facendo tutto il possibile per garantirle le cure necessarie. Gli investigatori stanno conducendo un'indagine approfondita per comprendere appieno la dinamica dell'aggressione.