Continua senza sosta la scia di auto incendiate nella città di Corigliano-Rossano: questa notte, in luoghi diversi, altri quattro veicoli e una moto date alle fiamme. Tre dei mezzi coinvolti sono stati completamente distrutti dal fuoco, gli altri marginalmente colpiti per via dell’effetto propagazione.

Si propende per la matrice dolosa. Sul posto gli uomini dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e i carabinieri della compagnia di Corigliano. I roghi si sono sviluppati ad intervalli di tempo diversi tra l’una e le tre della notte nell’area urbana di Corigliano. Le zone interessate, centrali: Via Nazionale (Gallo D’Oro) e Via Chiubbica. Uno dei mezzi è riconducibile a un familiare dei coriglianesi colpiti nei giorni scorsi con lo stesso metodo: al titolare della concessionaria di auto Z.A. e al proprietario di una scuola guida, evidentemente, in questo periodo bersaglio prescelto. E, qualche mese fa, un altro componente dello stesso ceppo è stato vittima di seri danni a un agrumeto.