È accaduto questa sera nei pressi dell’abitazione dell’uomo che ha precedenti per droga. Sul posto la scientifica per i primi rilievi

Agguato in serata a Pirro Malena, una zona baricentrica tra le aree urbane di Corigliano e di Rossano. Bersaglio di ignoti un 37enne, del posto, con precedenti per droga, a bordo della sua fiat panda nei pressi della propria abitazione. Secondo quanto emerge dalle prime informazioni, una pioggia di colpi di arma da fuoco è stata scaricata contro l’auto, due proiettili hanno raggiunto il parabrezza, altri il montante anteriore lato guida.

L’uomo è ferito, ma non risulta in pericolo di vita. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza del 118 i cui sanitari hanno provveduto a trasferire l’uomo in pronto soccorso a Rossano per le prime cure. Sul posto si è portata la scientifica per i primi rilievi.

Pare che l’uomo abbia avuto in passato punti di contatto con Pasquale Aquino, il 58enne ucciso a Schiavonea, nei primi giorni di maggio, a colpi di pistola sotto la propria abitazione.