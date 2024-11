Giuseppina Placonà è stata rintracciata in un appartamento dello "Scalo" dell'area urbana di Corigliano. È in buone condizioni di salute

Finalmente è giunta la tanto attesa notizia: la 16enne, di cui non si avevano più notizie da oltre una settimana, è stata rintracciata Familiari, amici e parenti possono ora tirare un sospiro di sollievo.

Giuseppina Placonà è stata ritrovata in un appartamento dello "Scalo" dell'area urbana di Corigliano. L'allarme era scattato quando i genitori e i parenti della ragazza avevano iniziato a lanciare accorati appelli attraverso i media e i social network, chiedendo aiuto per ritrovare la giovane, preoccupati soprattutto per la sospensione della sua terapia farmacologica. La situazione era diventata sempre più critica man mano che i giorni passavano senza alcuna notizia.

Le ricerche sono state avviate immediatamente dopo la denuncia di scomparsa presentata dai genitori. Gli sforzi per trovare la ragazza hanno coinvolto le autorità, che hanno esplorato abitazioni di amici, casolari abbandonati e altri luoghi dove la ragazza avrebbe potuto essere rintracciata, ma senza successo fino alla scorsa notte.

L'Arma dei Carabinieri ha condotto una strategia di ricerca che ha finalmente portato al ritrovamento della giovane, in buone condizioni di salute. Prima di giungere alla soluzione, sono state esaminate varie ipotesi, compresa quella di un possibile trasferimento in un'altra regione, suggerita da segnalazioni che la collocherebbero nei pressi della stazione ferroviaria dello scalo di Corigliano il giorno della sua scomparsa.

Ora, dopo giorni di angoscia e apprensione, la comunità può finalmente rallegrarsi per il lieto epilogo di questa vicenda. La giovane è tornata sana e salva nelle braccia dei suoi cari, e la speranza rinasce nel cuore di tutti.

Le operazioni investigative sono state condotte dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, guidata dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, nel quadro dell'attuazione del "piano provinciale di ricerca per le persone scomparse”.