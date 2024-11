Tanta paura ma nessuna brutta conseguenza per una giovane che questa mattina ha perso il controllo del proprio veicolo dopo aver sterzato per non investire l'animale che stava attraversando la carreggiata

Paura in contrada Santa Lucia a Corigliano Rossano, dove questa mattina una giovane conducente è rimasta coinvolta in un incidente stradale a seguito di una brusca manovra per evitare un cane randagio che ha improvvisamente attraversato la carreggiata. La ragazza, alla guida di una Toyota Yaris grigia, ha perso il controllo del veicolo ed è uscita di strada, causando danni significativi alle tubature del servizio di irrigazione presenti nelle adiacenze della via. Fortunatamente, la conducente è uscita dall’auto illesa, così come il cane, che si è rapidamente dileguato.

L’incidente, avvenuto poche ore fa, ha riacceso l’allarme sulla problematica del randagismo che, oltre a rappresentare una questione di tutela degli animali, pone anche seri interrogativi in termini di sicurezza stradale. Negli ultimi tempi, infatti, sono in aumento i casi di animali vaganti che, attraversando le strade improvvisamente, determinano incidenti anche gravi.

Il fenomeno dei cani randagi in questa zona della Calabria continua a crescere in maniera preoccupante, con ripercussioni non solo per l’incolumità degli automobilisti, ma anche per l’integrità delle infrastrutture. Le autorità competenti sono chiamate ad affrontare con urgenza il problema, al fine di evitare ulteriori episodi simili.