Boato a Schiavonea, sfiorata la tragedia. Esplode una bombola di gas fortunatamente posizionata all’esterno di un fabbricato su due livelli in Via della Tramontana nei pressi dell’area portuale. La forte deflagrazione ho prodotto danni alle pareti, al tetto in alluminio, e l’intera veranda è andata distrutta.

Non risultano feriti. Tanta paura, soprattutto per una donna con due bambini di tenera età la quale si è accorta che dalla cucina giungeva fumo e fiamme ed ha avuto la scaltrezza di scappare. Poi lo scoppio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, e un’ambulanza del 118. S’indaga al fine di risalire alle cause.