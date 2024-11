È accaduto nella tarda serata di ieri in contrada Apollinara si presume per il malfunzionamento dell’impianto. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Castrovillari

Sfiorata la tragedia ieri nella zona periferica di contrada Apollinara a Corigliano Rossano: esplode una bombola di gas in una singola abitazione all’interno della quale soggiornava in quel momento un uomo di 70 anni del posto, rimasto ferito gravemente ma non in pericolo di vita.

Sul posto si sono portati i carabinieri della compagnia di Corigliano e un mezzo dei vigili del fuoco di Castrovillari per le articolate operazioni di spegnimento, di messa in sicurezza e di salvataggio dell’uomo. L’area è stata sottoposta a sequestro. S’ipotizza un malfunzionamento dell’impianto.