La vittima, originaria di Brescia, stava lavorando alla ristrutturazione di una casa in una zona rurale. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. Si indaga sulla dinamica di quanto accaduto

Un uomo di 46 anni, Genolini Loria, originario di Brescia, da pochi anni a Corigliano Rossano, ha perso la vita in seguito a un incidente mentre operava con un muletto nella zona rurale di Forello nel Rossanese.

L'uomo è morto, durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di una casa, mentre stava conducendo un muletto che, a causa presumibilmente dell'urto con un cordolo, si è ribaltato, schiacciandolo. La morte dell'operaio è stata istantanea.

Sul posto la polizia locale e il commissariato di pubblica sicurezza per le indagini. I vigili del fuoco e il personale medico del 118 sono intervenuti per soccorsi. Inutile l’intervento dell’ elisoccorso. La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Il mezzo utilizzato non sembra essere di proprietà della vittima ed è stato sequestrato. Le indagini sono condotte dal commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano, con il supporto della polizia municipale. Sul luogo erano presenti il medico legale per la constatazione del decesso e personale medico specializzato in medicina del lavoro.