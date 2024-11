Partite di droga in alcune aree di Piragineti, area baricentrica tra le due ex città di Corigliano e di Rossano. La zona è stata attenzionata da più giorni dagli uomini del commissariato di pubblica sicurezza che sono riusciti immortalare immagini tramite cui è stata messa in luce la pratica dello smercio.

I poliziotti sono risaliti a O.M, 40 anni, tratto in arresto e accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. Rinvenute ben sei “bustine” contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina nonché denaro in vario taglio provento dell’attività illecita. Tutto materiale sottoposto a sequestro. Beccato anche un giovane nella centralissima piazza della chiesa di San Pio X a consumare lo stupefacente appena acquistato, segnalato agli uffici prefettizi. Mentre il 40enne è stato portato nella casa circondariale di Castrovillari.