L'episodio in uno dei luoghi più frequentati della movida rossanese. Gli autori si sarebbero dati alla fuga anche se ancora si indaga sulla natura della sostanza usata

Torna in voga l'uso delle bombolette spray nei locali notturni? Per l’ultimo episodio accaduto nella costa rossanese sembrerebbe essere questa una delle piste perseguite. Almeno cinque i giovani coinvolti tre dei quali si sono recati in pronto soccorso accusando sintomi da soffocamento. Sul posto si è portata una volante del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano, ma gli autori del vile gesto pare si siano dati alla fuga.

Dalle prime indagini non è dato sapere che tipo di sostanza sia stata usata. Le sensazioni che i ragazzi hanno avvertito sono state prevalentemente problemi di respirazione e mancanza d’aria. Tutto è accaduto improvvisamente quando da uno dei tavoli sparsi nel locale uno dei ragazzi estrae la bomboletta e inizia a spruzzare all’impazzata. Si è creata dapprima una sorta di ressa, poi la fuga.