La Calabria è zona rossa ma molti cittadini continuano a vivere con le vecchie abitudini. Ieri i carabinieri della Compagnia di Corigliano, nell’ambito delle attività di controllo, sono entrati in un circolo ricreativo nel centro storico in contrada San Francesco. All'interno della sede, nascosta in un sottoscala, hanno riscontrato la presenza di dieci persone, senza mascherine, mentre chiacchieravano tranquillamente. Tutti multati, 400 euro e a testa, incluso il gestore del locale che non poteva stare aperto. Gli atti sono stati trasmessi alla Prefettura di Cosenza che potrà stabilire nuove sanzioni.