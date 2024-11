Gli investigatori che si occupano del caso dell'imprenditore colpito con cinque coltellate stanno esplorando diverse piste, tra cui l'ipotesi di una rapina non più predominante. L'aggressione è avvenuta nei giorni scorsi nei pressi di piazza del Popolo, nella parte alta dell'area urbana di Corigliano Rossano. L'uomo è stato immediatamente soccorso e poi trasferito all'ospedale Annunziata di Cosenza.

L'ipotesi della rapina va in secondo piano

Inizialmente, gli inquirenti hanno supposto che si trattasse di una rapina, dato che sembrava che l'aggressore fosse interessato al denaro. Tuttavia, la somma richiesta non era significativa, il che ha spinto gli investigatori a considerare altre possibilità. Una di queste nuove piste è quella passionale, che apre scenari inediti nelle indagini in corso.

Scenari inediti

Al momento, non sono ancora emersi dettagli specifici riguardo alla pista passionale, ma gli inquirenti stanno conducendo approfondite indagini al fine di ricostruire l'intera dinamica dell'aggressione. Sono in corso interrogatori e raccolta di testimonianze per far luce sul movente e individuare l'aggressore.