Il proprietario della vettura è un ingegnere che lavora nel settore edile. In corso le indagini per risalire ai responsabili del gesto

Ignoti hanno tentato di appiccare il fuoco alla Jaguar di proprietà di un noto professionista, ma grazie alla pronta reazione di alcuni cittadini che hanno notato il gesto, l'obiettivo non è andato a compimento. Il tentativo di incendio è avvenuto in una zona residenziale, in via Locri, una delle traverse della centrale via Nazionale a Corigliano, creando un momento di tensione per i residenti e coloro che hanno assistito all'accaduto.

Chi era intento all'atto incendiario è fuggito alla vista dei cittadini che si sono avvicinati dopo aver notato il fuoco. La tempestiva reazione dei cittadini ha contribuito a sventare il pericolo e a evitare danni maggiori. Sono stati prontamente allertati i carabinieri che hanno assunto le prime informazioni e avviato le indagini per identificare gli autori del tentato incendio.

La zona è attualmente oggetto di un'accurata perlustrazione da parte delle forze dell'ordine al fine di raccogliere elementi utili che possano condurre all'individuazione dei responsabili. Fortunatamente, l'auto non ha riportato danni significativi. La prontezza di chi ha notato il gesto sospetto e l'efficace intervento delle forze dell'ordine hanno contribuito a preservare il veicolo e a impedire che l'atto vandalico avesse esiti più gravi. Il professionista è un ingegnere che opera nel settore dell’edilizia.