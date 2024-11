L'incidente è avvenuto questa sera in contrada Toscano, tra l'area urbana di Corigliano e quella di Rossano. Indagini in corso per risalire alla dinamica

Due pedoni sono stati investiti da un’auto lungo la statale 106 jonica in contrada Toscano, nel tratto tra l’area urbana di Corigliano e quella di Rossano. I due, secondo le prime informazioni, di origine straniera pare stessero percorrendo la statale quando il mezzo, il cui conducente si è fermato per allertare i soccorsi, li ha travolti. Non è ben chiara la dinanica.

Sul posto si sono portati i carabinieri e un volante del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano, oltre ai vigili del fuoco e a due ambulanze del 118. I feriti non sono in pericolo di vita. Il tratto di strada è buio, non illuminato, e ciò limita il campo visivo a chi percorre la strada della morte.