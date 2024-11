Rintracciato in un hotel del centro piemontese, il 30enne è in buone condizioni di salute. Al momento non si conoscono le ragioni dell’allontanamento

È stato trovato in buone condizioni di salute l’imprenditore turistico rossanese, Umberto Pace, scomparso da oltre una settimana dal centro jonico. Di lui si era occupata anche la trasmissione televisiva Chi l’ha visto in onda nei giorni scorsi. L’uomo, 30enne, sposato, è stato rintracciato dalla polizia di Torino in un albergo della città piemontese. Gli investigatori sono pervenuti al giovane dopo una serie di controlli incrociati, e dai tabulati compilati nelle strutture ricettive è apparso il suo nome. Il commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano aveva avviato le procedure telematiche su scala nazionale per favorire le attività di ricerca e in queste ore si è pervenuti alla positiva notizia. Al momento non si conoscono le ragioni dell’allontanamento.