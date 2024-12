L’episodio è avvenuto nello spiazzo adiacente alla rotatoria del Frasso. Delicato l’intervento dei vigili del fuoco per la presenza di alcune bombole di gas che hanno generato una palla di fuoco visibile a distanza

Un incendio ha avvolto un camper e un’auto nella notte, intorno alle 4, nello spiazzo adiacente alla rotatoria del Frasso, nell’area urbana di Rossano. L'allarme è stato dato da una pattuglia della polizia stradale, che ha immediatamente avvisato i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano. Il rogo, alimentato anche dalla presenza di bombole di gas nel camper, ha generato una palla di fuoco visibile a distanza.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato particolarmente complesso, dato il rischio di ulteriori esplosioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno preso in carico le indagini. Secondo le prime ipotesi, l’incendio potrebbe essere di origine dolosa, ma le indagini risultano difficoltose in quanto non è stato possibile individuare al momento i proprietari dei mezzi coinvolti.

Dalle prime indiscrezioni l’obiettivo degli ignoti sarebbe stato quello di colpire l’auto contigua al camper. La zona dove è avvenuto l’incendio, situata in un’area poco frequentata nelle ore notturne, rende ancora più complessa la ricostruzione degli eventi.