Furente lite a Francavilla tra due uomini sono entrati in conflitto per cause al vaglio degli inquirenti. La rissa è avvenuta nel centro urbano ed ha visto protagonisti due uomini di 66 e 49 anni. Entrambi sono finiti al pronto soccorso di Rossano per le prime cure del caso.

Secondo una prima ricostruzione pare che uno dei due abbia rotto una bottiglia e avrebbe tentato di aggredire l’altro che, di tutta risposta, si è messo alla guida di un’auto ed avrebbe tentato di investirlo.

Sul posto si sono recati i carabinieri e due ambulanze del 118. Dell’accaduto è stato informato il magistrato di turno della procura di Castrovillari. Si è in attesa di ricostruire quanto è avvenuto per poi determinarsi.