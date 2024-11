La Guardia di Finanza ha scoperto a Corigliano Calabro una discarica abusiva di 9.000 mila metri quadrati, La Procura di Castrovillari ha emesso dieci avvisi di garanzia

Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di finanza di Vibo Valentia ha scoperto a Corigliano Calabro una discarica abusiva realizzata su due terreni di 9.000 metri quadrati. La Procura di Castrovillari ha emesso 10 avvisi di garanzia nei confronti di dipendenti di società del settore della cantieristica, dell'edilizia e delle cave. Nella discarica sono stati trovati 9.700 metri cubi di rifiuti provenienti da demolizioni, ristrutturazioni di edifici e bonifica di canali di scolo, venivano scaricati sul suolo privato, adibito abusivamente a discarica, con il consenso, previo pagamento, dell’affittuario e del proprietario, i quali avevano in progetto la realizzazione di manufatti sulla medesima area. Le analisi tecniche del terreno hanno consentito di accertare, oltre all’esatta classificazione del tipo di rifiuto, la presenza di idrocarburi pesanti, con una concentrazione superiore ai valori tabellari previsti per legge.

I Finanzieri hanno, inoltre, accertato che il materiale di risulta, illecitamente smaltito sul terreno privato, anziché essere correttamente conferito in discariche autorizzate o in siti di stoccaggio appositamente individuati, veniva venduto ai privati consenzienti, in quanto economicamente più conveniente rispetto all’acquisto di inerti per riempimento.