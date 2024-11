Cede un cornicione nello spazio adiacente il pronto soccorso del “Guido Compagna” di Corigliano nell’ambito del presidio ospedaliero spoke di Corigliano Rossano. Pezzi di cemento sfiorano un passante scongiurato dal destino. L’area è stata subito dopo transennata in attesa dell’intervento successivo dei vigili del fuoco intervenuti al fine di mettere in sicurezza l’area interessata. Personale dell’ufficio tecnico dell’azienda sanitaria provinciale ha attivato le procedure allo scopo di ripristinare il sito.



La struttura, ora pericolante, rientra tra gli interventi più recenti del presidio ospedaliero, realizzata come corpo aggiuntivo nel corso dei finanziamenti riservati all’edilizia sanitaria (ex art.20) pianificata dalla dirigenza della ex Azienda sanitaria locale n.3 poi soppressa. L’ampliamento consentì di efficentare il sistema dell’emergenza e dell’urgenza che registra elevati accessi in entrata e in uscita.

Sul pronto soccorso di Corigliano nel frattempo, occorre intervenire mediante un piano complessivo a partire dal sistema di illuminazione interno oltre che sul fronte strutturale, considerato che si rinvengono costanti infiltrazioni di acqua piovana.