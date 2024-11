Cresce ancora la curva dei contagi nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening su 871 pazienti, di questi 42 sono risultati positivi. In particolare, i nuovi contagi sono concentrati maggiormente nella provincia di Catanzaro, dove se ne sono registrati 37, 1 a Crotone e 4 a Vibo Valentia.

Il laboratorio ha inoltre eseguito i test su 154 tamponi provenienti dall'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, di questi 48 sono risultati positivi. Complessivamente, sono stati processati 1.025 tamponi, così ripartiti: 829 per la provincia di Catanzaro, 29 per la provincia di Crotone, 13 per la provincia di Vibo Valentia e 145 per la provincia di Cosenza.