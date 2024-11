Il piccolo – fa sapere il Comune - non frequenta le lezioni dallo scorso 13 ottobre. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione

Primo contagio da coronavirus a Belcastro, in provincia di Catanzaro. La notizia viene confermata sulla pagina Facebook del Comune: «Con rammarico devo annunciare che ci è stato comunicato il primo caso di Covid-19 nel nostro comune. Si tratta di un bambino frequentante il nostro istituto comprensivo».

Per motivi precauzionali «la scuola resterà chiusa fino a data da destinarsi, sulla quale seguirà in ordinanza del sindaco. A titolo informativo – si legge ancora nel post - comunichiamo che per adesso il bambino sta bene è sottoposto a quarantena domiciliare, come anche i genitori».

Il piccolo – fa inoltre sapere il Comune - è assente da scuola dal 13 ottobre. Quindi l’invito a non creare allarmismi: «Invitiamo la cittadinanza a stare tranquilla ,in modo tale da aiutarci a gestire al meglio la situazione», conclude la nota.