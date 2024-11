La decisione è stata presa dal primo cittadino della cittadina della provincia di Cosenza in via preventiva per contenere il contagio

Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso con una propria ordinanza ha disposto la chiusura del cimitero. È prevista la deroga solo per le operazioni di tumulazione e inumazione che si dovessero verificare nei giorni di chiusura.

Nell'atto il primo cittadino di Cassano ha richiamato «i provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale».

Soprattutto, è scritto nell'ordinanza, è stato richiamato l'articolo 2 del Dpcm del 3 novembre scorso il quale prevede che «è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute».

Perciò, tenuto conto che «la visita ai defunti non rientra nelle tipologie di cui sopra e ritenuto opportuno per esigenze di salvaguardia della salute pubblica, in via cautelativa e precauzionale", il sindaco, ha vietato "l'accesso al pubblico al cimitero comunale».