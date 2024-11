L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Cassano Leonardo Sposato è risultato positivo al covid. A rendere nota la notizia lo stesso amministratore sui social e ripresa dal sindaco Gianni Papasso il quale ha immediatamente informato i medici dell'Asp. Il primo cittadino ha riferito ai sanitari che l’assessore Sposato era passato in Comune seppure per pochi minuti.

«I sanitari mi hanno rassicurato del fatto che la visita in Comune, per come è avvenuta- riferisce Papasso- non ha determinato nessun contatto diretto, né con gli amministratori, né con i dipendenti. Nonostante ciò, però, per prudenza e massima cautela, ho disposto nuovamente la sanificazione del palazzo di Città e ho chiesto a tutta la giunta, al presidente del Consiglio e a tutti i dipendenti comunali che anche solo per un momento hanno incontrato lo scorso venerdì l'assessore Sposato, di sottoporsi a tampone antigenico. Fortunatamente, tutti i tamponi, compreso il mio, sono risultati negativi. L’assessore Sposato è risultato covid-positivo a seguito di un tampone nasofaringeo antigenico. In attesa di conferma mediante tampone molecolare, lsi è messo subito in quarantena. Domani le attività degli uffici comunali e dell'amministrazione si svolgeranno regolarmente.